В Саратовской области не будут ограничивать поездки по межгороду
Однако водителям разъяснят важность соблюдения режима самоизоляции
Дороги между городами пока еще открытыФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области пока не будут запрещать передвижения между городами.
Как пояснили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ограничений по межгородским поездкам в связи с вводом режима усиленной самоизоляции не поступало.
- Водителей будут останавливать и уточнять по маршрутам движения, проводить разъяснительные беседы по исключению фактов передвижения без надобности, — отметили в Госавтоинспекции.
Это очень актуально для жителей Саратова и Энгельса, многие из которых живут в одном городе, а работают в другом.
ИСТОЧНИК KP.RU