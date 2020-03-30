2020-03-30T22:58:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области не будут ограничивать поездки по межгороду

Однако водителям разъяснят важность соблюдения режима самоизоляции
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Дороги между городами пока еще открытыДороги между городами пока еще открытыФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области пока не будут запрещать передвижения между городами.

Как пояснили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ограничений по межгородским поездкам в связи с вводом режима усиленной самоизоляции не поступало.

- Водителей будут останавливать и уточнять по маршрутам движения, проводить разъяснительные беседы по исключению фактов передвижения без надобности, — отметили в Госавтоинспекции.

Это очень актуально для жителей Саратова и Энгельса, многие из которых живут в одном городе, а работают в другом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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