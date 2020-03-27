2020-03-27T12:00:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Президент Саратовской ТПП: Закрыться на неделю согласятся около 70% предпринимателей

Планируется закрыть в первую очередь заведения с массовым скоплением людей
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Алексей АнтоновАлексей АнтоновФото: Александр Уриевский
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По мнению президента Торгово-промышленной палаты Саратовской области и депутата областной думы Алексея Антонова, большая часть предпринимателей, которым предписано с субботы, 28 марта закрыться, последуют указаниям областного правительства. Это предпринято для препятствования распространению коронавируса.

- Все индивидуально, у кого есть жирок, тот спокойно на это пойдет, у кого нет – продолжат работу, будут тянуть до последнего. На мой взгляд, процентов 70 прислушаются к рекомендациям и согласятся приостановить работу, процентов 30 – нет. Это только мой личный прогноз, - уточнил Антонов.

Сам Антонов считает, что правильно временно прекратить работу, что бы потом не лишиться ее совсем.

-Я считаю, надо пока закрыться, каждый должен таким образом внести свою долю в дело борьбы с коронавирусом, потому что пика заболеваемости мы еще не достигли, - сказал Алексей Антонов.

Более подробно о санкциях для тех, кто не последует рекомендациям закрыться, а также о возможных преференция для бизнеса от государства читайте в интервью, которое дал «КП-Саратов» президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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