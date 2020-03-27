Закрываться на неделю или нет: решение принимают бизнесмены

Президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области и депутат областной думы Алексей Антонов рассказал, что ждет бизнесменов, которые откажутся приостановить работу, и почему именно это все-таки нужно сделать.

Напомним, 26 марта появилось постановление правительства Саратовской области о временном, с 28 марта по 5 апреля, закрытии заведений общепита, парикмахерских, спа-салонов, торговых центров и т.д. Ранее было заявлено требование о закрытии кинотеатров. Президент Путин объявил все следующую неделю - выходной.

Насколько это обязательное поручение? Ведь все эти компании – частные, и не подчиняются напрямую правительству?

- Постановление правительства для частного бизнеса носит рекомендательный характер. Вся надежда на то, что бизнес отнесется к этому ответственно, чтобы остановить рост заболеваемости. Это - вопрос здравого смысла.

Позиции нашей области в плане распространения коронавируса пока неплохие, только один пока выявлен заболевший. К примеру, в Нижнем Новгороде такое решение властей понятно, там распространение больше. У нас пока ситуация не такая, у нас пока рекомендуют.

Правительство предлагает закрыться и ограничиться на время. В данной ситуации, на мой взгляд, бизнес должен понимать, что это влечет, что потом. Региональные власти должны подготовить решения о том, как они поддержат бизнес. Я считаю, что эти два вопроса должны рассматриваться и озвучиваться вместе – не просто – мы предлагаем вам приостановить работу и все. Закройтесь, и у вас будет вот такая вот поддержка. То, что такие решения необходимы, и они будут – я знаю. Их надо доносить до предпринимателей.

Лично я поддерживаю решение правительства и рекомендации приостановить работу на неделю. Не надо сейчас рисковать. Если не закроетесь сейчас, закроетесь через две недели, но уже будет поздно и закроетесь, быть может, насовсем.

Основание для того, чтобы принудительно закрыть предпринимателей должно быть очень веское – либо объявлять режим чрезвычайной ситуации, либо что-то в этом роде. Вот таких веских юридических оснований сегодня нет. Боюсь сглазить, но нет оснований пока для режима ЧС. Но не надо дожидаться, когда они появятся.

Закрываться или нет, принимает решение владелец, индивидуально.

Торговые центры полны людьми - это дополнительные рискиФото: Екатерина Семенова

Если предприниматели откажутся приостанавливать деятельность, каковы санкции, наказание?

На данный момент каких-либо юридических инструментов чтобы заставить предпринимателей приостановить работу – нет. Это зависит от чувства ответственности за людей. Повторюсь, если пандемия будет развиваться, рано или поздно вы все-равно закроетесь. Сейчас важнее побороть заболеваемость. Поэтому предпринимателям в сфере развлечений, общепита мы прямо говорим – пересмотрите свою позицию, все вузы, школы закрыты, молодежь к вам идет, риски увеличиваются, это может взорвать ситуацию.

Людям, у которых цель – прибыль, должны отказаться от нее?

Именно поэтому правительство области сейчас выходит с инициативами, которые транслирует минэкономики, мы как депутаты облдумы их в срочном порядке будем рассматривать и вводить эти формы поддержки, которые бизнес ждет. Грубо говоря - вы нам, мы - вам.

Хорошо, транпортникам предложили снизить или не взимать налог. А что предложить владельцам торгово-развлекательных центров, или кафе или клубов?

Именно эти предложения мы сейчас разрабатываем в ТПП и в областной думе. Варианты есть, начиная от фантастических «хотелок», заканчивая дельными предложениями.

Чиновники ссылаются, что бюджеты сверстаны и дополнительные меры поддержки разбалансируют их...

Но мы видим, что происходит с экономикой в мире, бюджеты в любом случае разбалансируются. Нам нужно, чтобы после того как, преодолеем все это, как можно больше осталось предприятий на плаву, чтобы они потом помогали все восстанавливать. В каждой ситуации для бизнеса есть решение, нет такого, что все, стоп, хана. Вы извините, что я эмоционально, просто уже больше недели в этой теме, каждый день бьемся.

Проблемы малого бизнеса Антонов обсудил и с депутатами ГосдумыФото: Александр Уриевский

Как много бизнесменов прислушаются к рекомендациям прекратить на неделю работу?

Все индивидуально, у кого есть жирок, тот спокойно на это пойдет, у кого нет – продолжат работу, будут тянуть до последнего. На мой взгляд, процентов 70 прислушаются к рекомендациям и согласятся приостановить работу, процентов 30 – нет. Это только мой личный прогноз.

Я считаю, надо пока закрыться, каждый должен таким образом внести свою долю в дело борьбы с коронавирусом, потому что пика заболеваемости мы еще не достигли.