Открыта трасса Сызрань — Саратов — Волгоград

24 Март 2020 2020-03-24T09:29:27+03:00

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Сегодня, 24 марта, в 9:00 трасса Сызрань — Саратов — Волгоград стала вновь открыта.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС России по Саратовской области, причиной затруднения движения стала неблагоприятная погода.

Напомним, в снежном плену стояли водители в Хвалынском районе, для них были оборудованы пункты обогрева.

Вчера сообщили о недоступности для пассажирского транспорта трассы М-6 в Балашовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU