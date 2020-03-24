Открыта трасса Сызрань — Саратов — Волгоград
Движение возобновилось утром
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Сегодня, 24 марта, в 9:00 трасса Сызрань — Саратов — Волгоград стала вновь открыта.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС России по Саратовской области, причиной затруднения движения стала неблагоприятная погода.
Напомним, в снежном плену стояли водители в Хвалынском районе, для них были оборудованы пункты обогрева.
Вчера сообщили о недоступности для пассажирского транспорта трассы М-6 в Балашовском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU