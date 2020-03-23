Созданы пункты обогрева на трассе под Хвалынском

23 Март 2020 2020-03-23T19:28:39+03:00

Дорога до сих пор перекрыта

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В Хвалынском районе по-прежнему перекрыта трасса Сызрань – Саратов – Волгоград.

Как уточнили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, ограничено движение с 47 по 140-й километра возле поселка Новояблонька.

На месте работа аэромобильная группировка МЧС, областные спасатели, ФКУ «Большая Волга», полиция, администрация Хвалынского района, подвижной пункт управления. Создан оперативный штаб.

Дороги чистят и помогают водителям 66 человек личного состава, 43 единицы техники.

Для водителей предусмотрены три мобильных пункта обогрева. Нуждающихся обеспечивают водой, едой, горячим чаем и ГСМ. Кроме того, согреться можно в четырех придорожных кафе: ИП «Кузина», ООО «Лукойл-нижневолжскнефтепродукт», ИП «Скворцов», гостиница «Сказка».

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ИСТОЧНИК KP.RU