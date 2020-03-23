Под Хвалынском в снежном плену стоят десятки фур

23 Март 2020 2020-03-23T21:07:57+03:00

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Сегодня, 23 марта, водитель одной из фур выложил видеозапись происходящего на трассе между Сызранью и Саратовом в паблике «Энгельс Онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Мужчина отметил, что со вчерашнего дня у них ничего не происходит, он увидел только три машины для расчистки снега и один грейдер.

Гражданин пожаловался на ситуацию, вышел на улицу и показал одиноко катящуюся технику.

Напомним, что затруднения на трассах региона появились со вчерашнего дня. Перекрыта дорога в Хвалынском районе, на месте работают оперативные службы, создан штаб, организованы пункты обогрева.

Также сегодня сообщалось о закрытии для пассажирского транспорта трассы М-6 в Балашовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU