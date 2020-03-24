2020-03-24T07:51:20+03:00
Общество

В марте саратовцы забрали из приюта «Дорстроя» шесть собак

Новым хозяевам могут бесплатно доставить пса по Саратову и Энгельсу
Ольга Симонова
Поделиться:
За месяц саратовцы взяли шесть собак из приюта. Фото из группы МБУ «Дорстрой»За месяц саратовцы взяли шесть собак из приюта. Фото из группы МБУ «Дорстрой»
Изменить размер текста:

В марте 2020 года из приюта МБУ «Дострой» забрали шесть собак.

Фото из группы МБУ «Дорстрой»

Фото из группы МБУ «Дорстрой»

Как сообщает группа МБУ «Дорстрой» в соцсети «Вконтакте», учреждение помогает найти новых хозяев для добрых, активных, привитых и социализированных собак вольерного содержания.

Фото из группы МБУ «Дорстрой»

Фото из группы МБУ «Дорстрой»

Также пса могут бесплатно доставить по Саратову и Энгельсу.

Фото из группы МБУ «Дорстрой»

Фото из группы МБУ «Дорстрой»

Напомним, ранее спикер ГД Вячеслав Володин призвал строить современные приюты для безнадзорных животных. Проект такого приюта уже подобран, он из Нижнего Новгорода, но его собираются адаптировать под Саратов.

Фото из группы МБУ «Дорстрой»

Фото из группы МБУ «Дорстрой»

Фото из группы МБУ «Дорстрой»

Фото из группы МБУ «Дорстрой»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В марте саратовцы забрали из приюта «Дорстроя» шесть собак
В Саратовской области выявили некачественный раствор для инъекций
ДТП на Осипова перекрыло движение трамваев №11
Житель Ершовского района отработает нетрезвую езду за рулем ВАЗа
Саратовцы могут виртуально посетить областную библиотеку имени Пушкина
Учреждения культуры Саратовской области работают в особом режиме
Пытавшегося скрыть свой визит за границу жителя Саратовской области отправили на самоизоляцию
В доме на Больничном проезде мужчине перерезали артерию
С дорог Саратова вывезли 1,7 тыс. кубометров снега
Женщина нашла труп родственника в селе Новобурасского района
В Саратовской области днем будет идти снег
Спаслись мать, жена и ребенок: В Саратове дебошир пытался выкинуть всю свою семью из окна
Заболеваемость мышиной лихорадкой в Саратовской области превышает прошлогоднюю в 2,8 раза
Под Хвалынском в снежном плену стоят десятки фур
Хроники коронавируса в Саратове: врачи осмотрели более 1,8 тыс.человек
Володин предложил задуматься о строительстве третьего приюта для бездомных собак в Саратове
В Саратове признали аварийным дом на улице Чернышевского
Хроники коронавируса в Саратове: Музыканты в консерватории играют перед пустым залом
Созданы пункты обогрева на трассе под Хвалынском
Житель Энгельса получил полгода колонии за нетрезвую езду
На реконструкцию сквера Марины Расковой в Саратове потратят 118 млн рублей
Михаил Исаев: Саратов мог бы получать более 1 млрд рублей транспортного налога