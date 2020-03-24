В марте саратовцы забрали из приюта «Дорстроя» шесть собак

24 Март 2020 2020-03-24T07:51:20+03:00

За месяц саратовцы взяли шесть собак из приюта. Фото из группы МБУ «Дорстрой»

Новым хозяевам могут бесплатно доставить пса по Саратову и Энгельсу

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В марте 2020 года из приюта МБУ «Дострой» забрали шесть собак.

Фото из группы МБУ «Дорстрой»

Как сообщает группа МБУ «Дорстрой» в соцсети «Вконтакте», учреждение помогает найти новых хозяев для добрых, активных, привитых и социализированных собак вольерного содержания.

Фото из группы МБУ «Дорстрой»

Также пса могут бесплатно доставить по Саратову и Энгельсу.

Фото из группы МБУ «Дорстрой»

Напомним, ранее спикер ГД Вячеслав Володин призвал строить современные приюты для безнадзорных животных. Проект такого приюта уже подобран, он из Нижнего Новгорода, но его собираются адаптировать под Саратов.

Фото из группы МБУ «Дорстрой»

Фото из группы МБУ «Дорстрой»

ИСТОЧНИК KP.RU