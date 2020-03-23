Володин предложил задуматься о строительстве третьего приюта для бездомных собак в Саратове

23 Март 2020 2020-03-23T20:21:37+03:00

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Вячеслав Володин рассказал в эфире саратовского областного ТВ о ситуации с бездомными животными в Саратове.

- Городской приют в Гуселке, он фактически не работает. Проводить стерилизацию собак можно только в приютах. Поэтому надо восстановить объект на Гуселке, там не такие большие средства необходимы. И параллельно строить приют, о котором уже говорил, выбрав проект на 300 собак, тогда к лету у нас уже будут два приюта. Другого пути у нас нет.

На мой взгляд, если мы хотим быстрее эту проблему решить, нам надо думать и о третьем приюте, чтобы нарастить охват с 450 до 750-800 собачек. Тогда мы изымем с улиц города треть таких собак.

Получил обращения и решил, что надо переводить этот вопрос в плоскость решения. Надеюсь, мы все поняли, что нам надо каждому на своем месте что-то сделать, чтобы братья наши меньшие обрели внимание, заботу, - сказал Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/768294" frameborder="0"></iframe> Володин о приютах для собак.

ИСТОЧНИК KP.RU