2020-03-23T20:21:37+03:00
Общество

Володин предложил задуматься о строительстве третьего приюта для бездомных собак в Саратове

В этом случае с улиц города изымут около трети безнадзорных собак
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вячеслав Володин рассказал в эфире саратовского областного ТВ о ситуации с бездомными животными в Саратове.

- Городской приют в Гуселке, он фактически не работает. Проводить стерилизацию собак можно только в приютах. Поэтому надо восстановить объект на Гуселке, там не такие большие средства необходимы. И параллельно строить приют, о котором уже говорил, выбрав проект на 300 собак, тогда к лету у нас уже будут два приюта. Другого пути у нас нет.

На мой взгляд, если мы хотим быстрее эту проблему решить, нам надо думать и о третьем приюте, чтобы нарастить охват с 450 до 750-800 собачек. Тогда мы изымем с улиц города треть таких собак.

Получил обращения и решил, что надо переводить этот вопрос в плоскость решения. Надеюсь, мы все поняли, что нам надо каждому на своем месте что-то сделать, чтобы братья наши меньшие обрели внимание, заботу, - сказал Володин.

Володин о приютах для собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24