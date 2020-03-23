Володин предложил задуматься о строительстве третьего приюта для бездомных собак в Саратове
Вячеслав Володин рассказал в эфире саратовского областного ТВ о ситуации с бездомными животными в Саратове.
- Городской приют в Гуселке, он фактически не работает. Проводить стерилизацию собак можно только в приютах. Поэтому надо восстановить объект на Гуселке, там не такие большие средства необходимы. И параллельно строить приют, о котором уже говорил, выбрав проект на 300 собак, тогда к лету у нас уже будут два приюта. Другого пути у нас нет.
На мой взгляд, если мы хотим быстрее эту проблему решить, нам надо думать и о третьем приюте, чтобы нарастить охват с 450 до 750-800 собачек. Тогда мы изымем с улиц города треть таких собак.
Получил обращения и решил, что надо переводить этот вопрос в плоскость решения. Надеюсь, мы все поняли, что нам надо каждому на своем месте что-то сделать, чтобы братья наши меньшие обрели внимание, заботу, - сказал Володин.
Володин о приютах для собак.
ИСТОЧНИК KP.RU