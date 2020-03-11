2020-03-11T22:51:22+03:00
Общество

Чиновники объяснили, почему в домах Энгельса из кранов течет желтая вода

Председатель правительства Саратовской области и глава Энгельсского района нашли причину загрязнения
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Такая вода не устраивает жителей, которые платят за нормальную питьевую. Фото соцсетейТакая вода не устраивает жителей, которые платят за нормальную питьевую. Фото соцсетей
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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, в недавнем прошлом – экс-глава Энгельсского района и нынешний глава района, в недавнем прошлом министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин 11 марта прошли по всей цепочке доставки воды от Волги до домов. Их сопровождала руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ольга Кожанова.

Выводы они изложили в интервью журналистам.

Если вкратце: вода в Волге изначально нехорошая, но после станций первого подъема происходит ее очистка и осветление до приемлемых норм, которые вписываются в понятие питьевой воды. Далее, при прохождение через два накопительных резервуара в 6 и 3 тыс. куб.метров происходит ее повторное загрязнение. Поэтому сейчас продолжают «промывку концевых трубопроводов через систему гидрантов», кроме этого работники ЖКХ проводят периодическую «промывку внутридомовых сетей с дренированием по стоякам». Но при этом остающийся в пределах норм алюминий в воде, которая подается в город «приводит к повторному окислению трубопроводов, которое приводит в некоторых местах к выпадению осадка в виде окислов железа, в том числе».

Чиновники ждут прихода паводковой воды с верховьев Волги, которая разбавит сегодняшнюю воду и ситуация нормализуется. При этом просто ждать никто не собирается, в это время будут анализировать, как избежать таких последствий в будущем. Кроме этого, будут рассмотрены внесения изменений в технологии, «которые позволят более плавно и мягко подходить к вопросу подготовки воды». Эту работу проведут в текущем году. В общем, «ситуацию в ближайшие дни успокоят».

По словам главы района Дмитрия Тепина, сейчас администрация уже запросила котировки на проектирование.

Ранее отчаявшиеся жители написали письмо по этому поводу председателю Госдумы Володину и губернатору Радаеву.

Чиновники в Энгельсе выяснили, почему у жителей из кранов течет желтая вода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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