В Энгельсе промывают сети водоводов

8 Март 2020 2020-03-10T10:26:08+03:00

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В администрации Энгельсского района прокомментировали ситуацию с питьевой водой.

Напомним, ранее «КП-Саратов» сообщала о жалобах жителей на мутную, ржавую и грязную воду, которая имеет неприятный цвет и окрашивает сантехнику.

В администрации подтвердили предыдущие выводы проверяющих: причиной желтого цвета воды являются кислоты и соединения железа.

- По результатам проведенной очистки вода, поставляемая очистными сооружениями, соответствует санитарным нормам и требованиями по качеству, – подчеркнули в администрации района.

В то же время из-за наплыва жалоб 3 марта было проведено совещание с участие главы района Дмитрия Тепина, министра строительства и ЖКХ Павла Мигачева, а также специалистов МУП «Энгельс Водоканал». На нем принято решение о промывке сетей.

Со 2 по 7 марта были промыты сети, обеспечивающие водой около 400 многоэтажек и 2,5 тыс. домов частного сектора. Кроме того, прочищены сети более 150 многоквартирных зданий, откуда поступали жалобы.

Число жалоб сократилось втрое. Но промывка будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU