Убийцу двухмесячной дочери в Саратове могут отправить в психбольницу

23 Март 2020 2020-03-23T09:00:15+03:00

На этом чердаке было найдено тело младенца

Экспертиза показала, что отрубивший девочке голову Мовсур Чентиев не осознавал своих действий

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В Саратове завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о громком деле в отношении 38-летнего Мовсура Чентиева, обвиняемого в убийстве малолетней дочери.

Трагедия разыгралась 31 августа в доме на улице Аэропорт СХИ Кировского района. По версии следствия, 26-летняя сожительница обвиняемого ушла в магазин, оставив детей с мужчиной. Тот взял переноску с двухмесячной дочерью, поднялся на чердак и туристическим мачете перерубил младенцу шею.

Когда мать вернулась, мужчина рассказал, что девочку якобы забрали неизвестные люди. После этого женщина вызвала полицию. Однако тело девочки нашли на чердаке.

Была проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Установлено, что Чентиев серьезно болен и не мог осознавать свои действия.

Дело направлено в суд. Следователи просят применить к мужчине меры принудительного медицинского характера.

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Корреспондент КП побывал в доме, где разыгралась трагедия, и пообщался с местными жителями

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ИСТОЧНИК KP.RU