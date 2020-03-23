2020-03-23T09:00:15+03:00
Происшествия

Убийцу двухмесячной дочери в Саратове могут отправить в психбольницу

Экспертиза показала, что отрубивший девочке голову Мовсур Чентиев не осознавал своих действий
Екатерина Семенова
Поделиться:
На этом чердаке было найдено тело младенцаНа этом чердаке было найдено тело младенца
Изменить размер текста:

В Саратове завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о громком деле в отношении 38-летнего Мовсура Чентиева, обвиняемого в убийстве малолетней дочери.

Трагедия разыгралась 31 августа в доме на улице Аэропорт СХИ Кировского района. По версии следствия, 26-летняя сожительница обвиняемого ушла в магазин, оставив детей с мужчиной. Тот взял переноску с двухмесячной дочерью, поднялся на чердак и туристическим мачете перерубил младенцу шею.

Когда мать вернулась, мужчина рассказал, что девочку якобы забрали неизвестные люди. После этого женщина вызвала полицию. Однако тело девочки нашли на чердаке.

Была проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Установлено, что Чентиев серьезно болен и не мог осознавать свои действия.

Дело направлено в суд. Следователи просят применить к мужчине меры принудительного медицинского характера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пришел, выпил пива: после убийства новорожденной дочери саратовец отправился в местный магазин

Корреспондент КП побывал в доме, где разыгралась трагедия, и пообщался с местными жителями

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Найденный в сугробе мужчина умер в больнице Балакова
Начальник Саратовской ГИБДД проведет прямую линию во вторник
Регоператор: Сильный снегопад повлиял на графики вывоза ТКО
Мэрия: Все автобусы Саратова ходят по графику
Завершен ремонт энергоблока №3 на Балаковской АЭС
В Балашове сотрудники Росгвардии вернули родителям пропавшую пятилетнюю девочку
В Заводском районе девушка пострадала в столкновении двух «семерок»
В Балакове полностью сменится парк троллейбусов
Снег в Саратове чистят более 200 машин
Рецидивист украл из шиномонтажа в Саратове 3 тыс. рублей
В аэропорту «Гагарин» возникли проблемы с приемом самолетов
В Зональном отключили воду
Коронавирус в Саратове, новости на 23 марта 2020 года: значительно выросло число лиц под наблюдением
В Саратове замечены «обезумевшие от снега» ондатры
Прокуратура осталась неудовлетворена уборкой снега в Саратове
В доме на Больничном проезде ночью нашли труп мужчины
Три человека разбились насмерть о цементовоз под Саратовом
В Энгельсе наркоман проломил стену гаража ради кражи компрессора
Жители Энгельса пожаловались на грязь вместо воды из крана
Саратовцы поскальзываются и падают на рухнувшем с остановки стекле в центре города
Возле пруда под Саратовом рыбаки нашли мумию мужчины
В Саратовской области из-за метели ограничено движение на двух трассах
Убийцу двухмесячной дочери в Саратове могут отправить в психбольницу
Под Энгельсом молодой сосед на застолье отобрал у пенсионерки телефон
В понедельник в Саратовской области будет метель
В Саратовской области завтра могут закрыть кинотеатры из-за коронавируса
Назван номер рейса, которым летела зараженная коронавирусом жительница Саратова
МЧС объявило в Саратовской области штормовое предупреждение из-за сильного снегопада
Володин: Саратов получит 70 млн рублей на снос аварийных домов