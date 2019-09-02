2019-09-02T13:58:40+03:00
Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве двухмесячной дочери в Саратове

Мужчина сознался в преступлении
Екатерина Семенова
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В Кировском районе Саратова арестован 38-летний местный житель, обвиняемый в убийстве двухмесячной дочери.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, продолжается расследование.

Напомним, убийство произошло днем 31 августа. По версии следствия, мужчина в отсутствии 26-летней жены, которая вышла в магазин, взял переноску с двухмесячной дочерью и ушел на чердак дома на улице Квартал Аэропорт, 4. Там он ударил ребенка ножом в шею и спрятал труп.

Ранее СУ СКР сообщало, что мужчина сознался в убийстве. Одним из возможных мотивов являлось то, что девочка родилась недоношенной с врожденной патологией. Таким образом отец решил избавить ее от страданий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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