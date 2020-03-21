Саратовскую область признали территорией с наиболее низким риском распространения коронавируса

21 Март 2020 2020-03-21T12:52:02+03:00

По словам председателя регионального правительства, это не повод для расслабления

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Федеральный штаб отнес Саратовскую область к группе территорией с наиболее низким риском распространения коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, об этом заявил председатель регионального правительства Александр Стрелюхин после заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию инфекции.

Критериями оценки регионов стал пассажиропоток, наличие прямых международных рейсов, количество заболевших и прибывших из-за рубежа и многое другое.

- Это не повод для расслабления. Мы готовы к любому сложному сценарию развития событий, — заявил Стрелюхин.

Он отметил, что в области ведется работа по профилактике коронавируса и широкомасштабная информационная кампания.

Напомним, в регионе официально подтвержден один случай Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU