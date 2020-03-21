Коронавирус в Саратове: обследовано по адресам 1 814 человек

21 Март 2020 2020-03-21T11:38:57+03:00

В Саратовской области по адресам обследовали 1 814 человек Фото: Александр Уриевский

Шестеро отказались от осмотра и обследования

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По данным на утро 21 марта 2020 года, в Саратовской области в рамках профилактики заболеваемости коронавирусом обследовано по адресам 1 814 человек.

Как сообщает региональный оперативный штаб, осмотрели 819 граждан, госпитализировали шестерых, отказались от осмотра и обследования шестеро.

Также на момент выхода медработника дома не было 214 человек, а не проживают по месту прописки 995.

Напомним, ранее медицинское наблюдение установили за 179 лицами, прибывшими из неблагополучных регионов, а сняли с него 170 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU