Коронавирус в Саратове: обследовано по адресам 1 814 человек
По данным на утро 21 марта 2020 года, в Саратовской области в рамках профилактики заболеваемости коронавирусом обследовано по адресам 1 814 человек.
Как сообщает региональный оперативный штаб, осмотрели 819 граждан, госпитализировали шестерых, отказались от осмотра и обследования шестеро.
Также на момент выхода медработника дома не было 214 человек, а не проживают по месту прописки 995.
Напомним, ранее медицинское наблюдение установили за 179 лицами, прибывшими из неблагополучных регионов, а сняли с него 170 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU