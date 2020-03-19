2020-03-19T17:31:50+03:00
Общество

Минздрав прокомментировал первый случай коронавируса в Саратове

Пациентка находится в удовлетворительном состоянии
Екатерина Семенова
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Случай коронавируса в Саратовской области подтвержден лабораторно.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве здравоохранения, сейчас пациентка находится в больнице Саратова.

Напомним, на первом совещании координационного совета по противодействию коронавирусу сообщалось, что пациентов госпитализируют в больницу №10.

- Установлено, что данная пациентка некоторое время назад посещала Италию. 18 марта т.г. она была госпитализирована как лицо, посетившее страну с неблагополучной ситуацией по данному заболеванию для продолжения обследования в стационарных условиях. Биологический материал, взятый у нее для исследования, был оперативно направлен в федеральное учреждение – референс-центр «Вектор» Новосибирска. Сегодня около 17.00 федеральная служба Роспотребнадзора в установленном порядке информировала наш регион о лабораторном подтверждении у данной пациентки диагноза новой коронавирусной инфекции, — заявили в Минздраве.

Сейчас женщина пребывает в удовлетворительном состоянии, ей назначена противовирусная терапия, она находится в изолированном боксе.

Муж и двое детей заболевшей, которые находились в постоянном контакте с ней, также находятся под медицинским наблюдением в стационаре.

Устанавливают других лиц, которые находились в контакте с женщиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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