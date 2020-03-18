Штаб по коронавирусу: В Саратовской области заболевших нет

18 Март 2020 2020-03-18T12:43:28+03:00

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В оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса опровергли сообщения о якобы первых заболевших в нашем регионе.

- Слухи о заболевших в Саратове, распространяемые анонимными телеграмм-каналами и сообществами в социальных сетях, являются ложными. Данная информация не соответствует действительности и дезинформирует население, — сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе.

Власти обратились к СМИ с призывом не распространять слухи.

- В ежедневном режиме на официальном сайте министерства здравоохранения Саратовской области будет публиковаться оперативная информация, — отметили в штабе.

Кроме того, информацию о профилактике заболевания можно получить по телефонам горячих линий ведомств. Служба 112 также включена в систему оповещения граждан.

Напомним, в Саратовской области введен режим повышенной готовности. Всех прибывающие из-за рубежа и имеющие признаки заболеваемости отслеживаются в течении двух недель. Их госпитализируют для проведения лабораторных исследований. Пока все результаты отрицательные.

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ИСТОЧНИК KP.RU