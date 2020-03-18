Первые зараженные коронавирусом в Саратовской области: Вбросы и фейки

18 Март 2020 2020-03-18T10:24:37+03:00

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В анонимных мессенджерах 18 марта распространяется информация о зараженных коронавирусом в Саратовской области. Никаких подробностей о возрасте и месте проживания "зараженных" нет. Собрали информацию у официальных представителей органов власти.

-Это все вброс и фейк. Подтвержденных данных по зараженных коронавирусом в Саратове – нет, - первый замминистра здравоохранения Станисла Шувалов.

- Информация распространяемая в анонимных Телеграм-каналах – не соответствует действительности, – советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов.

- Пока такой информации нет, - зампред правительства Сергей Наумов.

- На сегодняшний момент информации о поступивших больных с коронавирусом - нет. Все службы работают со вчерашнего дня в режиме повышенной готовности, - зампред Роман Бусаргин.

ИСТОЧНИК KP.RU