Первые зараженные коронавирусом в Саратовской области: Вбросы и фейки
В анонимных мессенджерах 18 марта распространяется информация о зараженных коронавирусом в Саратовской области. Никаких подробностей о возрасте и месте проживания "зараженных" нет. Собрали информацию у официальных представителей органов власти.
-Это все вброс и фейк. Подтвержденных данных по зараженных коронавирусом в Саратове – нет, - первый замминистра здравоохранения Станисла Шувалов.
- Информация распространяемая в анонимных Телеграм-каналах – не соответствует действительности, – советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов.
- Пока такой информации нет, - зампред правительства Сергей Наумов.
- На сегодняшний момент информации о поступивших больных с коронавирусом - нет. Все службы работают со вчерашнего дня в режиме повышенной готовности, - зампред Роман Бусаргин.
ИСТОЧНИК KP.RU