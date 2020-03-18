2020-03-18T10:24:37+03:00
Общество

Первые зараженные коронавирусом в Саратовской области: Вбросы и фейки

Власти отрицают появление первых зараженных коронавириусом в Саратовской области
Александр Уриевский
Поделиться:
Станислав ШуваловСтанислав ШуваловФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В анонимных мессенджерах 18 марта распространяется информация о зараженных коронавирусом в Саратовской области. Никаких подробностей о возрасте и месте проживания "зараженных" нет. Собрали информацию у официальных представителей органов власти.

-Это все вброс и фейк. Подтвержденных данных по зараженных коронавирусом в Саратове – нет, - первый замминистра здравоохранения Станисла Шувалов.

- Информация распространяемая в анонимных Телеграм-каналах – не соответствует действительности, – советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов.

- Пока такой информации нет, - зампред правительства Сергей Наумов.

- На сегодняшний момент информации о поступивших больных с коронавирусом - нет. Все службы работают со вчерашнего дня в режиме повышенной готовности, - зампред Роман Бусаргин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За продажу энергетиков детям в Саратовской области предложили снизить штрафы
Все учреждения культуры в Саратовской области закрылись для посетителей
В Саратовской облдуме начали защищаться от коронавируса
Штаб по коронавирусу: В Саратовской области заболевших нет
Олег Комаров назвал самые проблемные тротуары Ленинского района
Воробьев: Для запрета на строительство высоток в центре города не должно быть исключений
НИИ «Микроб»: За зиму на Кумысной поляне уничтожили 76% мышей
Житель Вольска несколько месяцев насиловал 15-летнюю дочь
Саратовским управляющим компаниям выставили иски на 90 млн рублей за долги по вывозу мусора
Водитель ЗИЛа задавил токаря в КФХ Екатериновского района
Рецидивист ограбил магазин в Энгельсе ради двух бутылок коньяка
Панков: Надо применять строгие меры к авторам фейковых новостей
Названы телефоны для обращения жителей Саратовской области по коронавирусу
Андрей Воробьев провел прием граждан в Саратове
В автобусе Саратова задержали серийного вора денег и карт
В Саратовской области выросла доля русских жителей
Шувалов: Саратовская область готова к коронавирусу
В Саратове на Театральной площади в субботу состоится ярмарка
Вместо сдачи комнаты в аренду саратовец получил три кредита на 228 тыс. рублей
Первые зараженные коронавирусом в Саратовской области: Вбросы и фейки
В Саратове будут судить банду малолетних угонщиков и воров
Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений