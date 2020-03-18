2020-03-18T11:17:08+03:00
Общество

Панков: Надо применять строгие меры к авторам фейковых новостей

Прекратите паникерские настроения - Панков
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Депутат Госдумы Николай Панков заявил о необходимости наказывать авторов фейковых новостей. которые сеют панику. Об этом он написал в своем канале "Пара слов".

Прежде всего, скажу пару слов некоторым коллегам в СМИ. Прекратите паникерские настроения. Не пишите и не распространяйте ложной, а значит вредной для людей информации. Ведь среди жителей области есть и ваши родные, близкие, знакомые, друзья. Могут пострадать и они, когда вы под видом информации «из достоверных источников» умело втаскиваете ложь. Решите сами, допустимо ли ради того, чтобы заработать гроши у своих спонсоров, сеять панические настроения среди жителей и вселять в них страх?

И не дай бог вам самим оказаться в сложных условиях болезни и стресса. Скажу, и вы сами знаете, что вашим спонсорам вы уже тогда будете не нужны. И вместе будем собирать средства на операции и помощь. Прошу, не надо так относиться к людям.

А вот уже в вопрос к правоохранителям. Если объявлена пандемия, а в области введен режим повышенной готовности, то можно сказать, мы находимся на особом положении. Значит, надо применять строгие меры, позволенные законодательством. В том числе и за фейковые новости. А не по принципу никого не трогать чтобы самим под критику не попасть. Вы в ответе за жителей области, в рамках своих полномочий . А не на службе у издателей.

Согласен, что те, кто отвечает за информирование жителей, должны озвучивать факты открыто, доступно и оперативно. С этим тоже есть проблема. И им нужно понять, готовы ли сами они «взять» этот снаряд или отойти, как рекомендует Президент.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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