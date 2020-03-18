Названы телефоны для обращения жителей Саратовской области по коронавирусу

18 Март 2020 2020-03-18T11:13:25+03:00

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Жители Саратовской области могут получить информацию о коронавирусе по нескольким телефонам.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Саратовской области, можно позвонить в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру 8-800-555-49-43, Центр медицины катастроф: 8(8452)79-93-12 и 8(8452) 79-93-13, номера доступны круглосуточно.

В Управление Роспотребнадзора по Саратовской области можно обратиться с 10:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:45 по телефону 8-800-100-18-58. Отдел эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории доступен для звонка по номерам (8452) 20-83-08; 22-81-56.

Информацию можно получить в центре гигиены и эпидемиологии региона: номер (8452) 33-38-75, областном центре медицинской профилактики: (8452) 41-13-37 (в рабочее время).

Также в систему информирования жителей о противодействии коронавирусу включена служба 112.

Напомним, на заседании Оперативного штаба Губернатор Валерий Радаев принял решение о введении в Саратовской области режима повышенной готовности с 17 марта 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU