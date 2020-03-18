Саратовцев просят не приходить в областной суд из-за коронавируса
Жителей Саратовской области просят воздержаться от посещения здания областного суда.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе облсуда, это связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе и рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора.
- В случае необходимости подать процессуальные документы участники процесса могут воспользоваться личным кабинетом пользователя, созданном в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде» официального сайта суда, который расположен на интернет-портале ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также услугами почтовой связи, — отметили в суде.
При этом в расписании судебных заседания изменений не произошло.
Напомним, ранее на дистанционное обучение перешли также все вузы и школы Саратова.
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ИСТОЧНИК KP.RU