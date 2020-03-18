Саратовцев просят не приходить в областной суд из-за коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T09:53:35+03:00

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Жителей Саратовской области просят воздержаться от посещения здания областного суда.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе облсуда, это связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе и рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора.

- В случае необходимости подать процессуальные документы участники процесса могут воспользоваться личным кабинетом пользователя, созданном в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде» официального сайта суда, который расположен на интернет-портале ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также услугами почтовой связи, — отметили в суде.

При этом в расписании судебных заседания изменений не произошло.

Напомним, ранее на дистанционное обучение перешли также все вузы и школы Саратова.

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ИСТОЧНИК KP.RU