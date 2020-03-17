Все школы Саратова и области закрываются
Все образовательные учреждения Саратовской области уходят на дистанционное обучение.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования региона, это связано с рекомендациями Роспотребнадзора о предотвращении распространения коронавируса.
С 18 марта не будут работать школы, школы-интернаты, колледжи, техникумы и вузы.
Примечательно, что ранее мэрия Саратова не рекомендовала саратовским общеобразовательным учреждениям переходить на дистанционное обучение.
- Школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений и портал «Российская электронная школа», — отметили в Минобразе.
Для школьников карантин перейдет в плановые каникулы с 23 марта.
В комитете по образованию Саратова уточнили, что для учеников второй смены занятия отменили с сегодняшнего дня.
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Такое решение принято в администрации города
ИСТОЧНИК KP.RU