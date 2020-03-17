2020-03-17T11:08:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Все школы Саратова и области закрываются

На дистанционное обучение перешли также вузы, колледжи и интернаты
Екатерина Семенова
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Школы Саратова и области уходят на дистанционное обучениеШколы Саратова и области уходят на дистанционное обучениеФото: Иван ВИСЛОВ
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Все образовательные учреждения Саратовской области уходят на дистанционное обучение.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования региона, это связано с рекомендациями Роспотребнадзора о предотвращении распространения коронавируса.

С 18 марта не будут работать школы, школы-интернаты, колледжи, техникумы и вузы.

Примечательно, что ранее мэрия Саратова не рекомендовала саратовским общеобразовательным учреждениям переходить на дистанционное обучение.

- Школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений и портал «Российская электронная школа», — отметили в Минобразе.

Для школьников карантин перейдет в плановые каникулы с 23 марта.

В комитете по образованию Саратова уточнили, что для учеников второй смены занятия отменили с сегодняшнего дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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