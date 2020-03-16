2020-03-16T15:24:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратове детсады не будут закрывать на карантин

Такое решение принято в администрации города
Екатерина Семенова
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Детские сады Саратова также не планируют закрывать на карантин.

Это подтвердили «КП-Саратов» в администрации города.

Руководителям дошкольных образовательных учреждений рекомендовано проводить влажную уборку, дезинфекцию и другие профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения вируса.

Напомним, ранее, было принято решение, что школы также не будут переходить на дистанционное обучение, несмотря на рекомендации Минобраза. Вузы постепенно принимают режим свободного посещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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