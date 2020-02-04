Сменился директор музея-усадьбы имени Чернышевского

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:57:57+03:00

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Саратовский музей-усадьба имени Чернышевского обрел нового руководителя.

Как сообщила «КП-Саратов» Елена Манова, новый директор учреждения, она заняла эту должность с 21 января.

Прежний директор, Почетный гражданин Саратова Галина Муренина, которая в ноябре отпраздновала 80-летие, не ушла из музея. Однако сейчас пока решается вопрос, в качестве кого она осталась.

Галина МуренинаФото: Екатерина Семенова

Елена Манова рассказала, что новых кадровых перестановок пока не предвидится. А что касается работы музея, то планов очень много.

- Этот год знаковый — музей отмечает 100-летие. Будут созданы новые передвижные выставки, пройдет международная научная конференция, готовим несколько издательских проектов. Продолжит работу очень популярный среди жителей города «Провинциальный салон». Конечно, будем думать, как музей должен работать, что нового привнесем в освещение мероприятий и в подачу материала, — рассказала она.

Елена Манова работает в музее-усадьбе имени Чернышевского уже 19,5 лет. Ранее она являлась главным хранителем.

Елена МановаФото: Екатерина Семенова

Напомним, летом 2019 года музей посещал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU