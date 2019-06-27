2019-06-27T17:00:07+03:00
Политика

Володин пригласил всех в дом-музей Чернышевского

Для спикера ГД провели мини-экскурсию по музею
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин посещает дом-музей ЧернышевскогоВячеслав Володин посещает дом-музей ЧернышевскогоФото: Екатерина Семенова
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В Саратове Вячеслав Володин начал свою рабочую поездку 27 июня с посещения музея Н. Г. Чернышевского. Его сопровождают губернатор Валерий Радаев, мэр Саратова Михаил Исаев, начальник управления по охране объектов культурного наследия правительства Саратовской области Владимир Мухин.

Музей вошел в программу Вячеслава Володина по сохранению историко-культурного наследия в Саратовской области наряду с еще 22 объектами. В этом году по всем должна быть подготовлена проектно-сметная документация, чтобы определить объемы и источники финансирования и со следующего года уже начать работы по реставрации.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Володин осмотрел дом-музей Чернышевского. Гуляя по территории, он процитировал журналистам слова писателя: «Нет в жизни большего счастья, чем жить для других». И призвал следовать этому девизу.

В музее в ходе мини-экскурсии он также призывал всех приобщиться к жизни Чернышевского и прочитать его труды, переписку, в частности, письма к матери.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Дом-музей Чернышевского — родовая усадьба, уникальный памятник городской застройки 19 века, принадлежавшая Чернышевским и Пыпиным. Музей основан 17 сентября 1920 года и в следующем году отметит столетний юбилей. Ежегодно его посещают около 100 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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