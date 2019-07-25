Директор музея Чернышевского и член совета ветеранов стали почетными гражданами Саратова

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-25T13:37:06+03:00

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Сегодня, 25 июля, на заседании Саратовской городской думы было решено присвоить звание «Почетный гражданин города Саратова» Галине Мурениной и Тамаре Петровой.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, они получили награды за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие культуры города, а также за внесение вклада в социально-экономическое развитие Саратова.

Галина Муренина является директором музея-усадьбы имени Чернышевского, которая более 40 лет ведет работы по сохранению духовных ценностей и расширению музейных площадей.

В 2000 году она получила нагрудный знак Минкультуры РФ «За достижения в культуре», занесена на городскую «Доску почета».

Тамара Петрова является членом Саратовской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов. Она работает в Общественном совете администрации Фрунзенского района Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU