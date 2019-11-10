2019-11-10T09:59:49+03:00
Общество

Директор музея Чернышевского празднует юбилей

Галине Мурениной исполнилось 80 лет
Ольга Симонова
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Галина МуренинаГалина МуренинаФото: Екатерина Семенова
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Директор музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского в Саратове Галина Муренина сегодня празднует юбилей — ей исполнилось 80 лет.

Галина Платоновна окончила филологический факультет Куйбышевского университета в 1963 году. Директором музея Чернышевского она является с 1976 года.

В 1985 году она была награждена орденом «Знак Почета» и знаком «За достижения в культуре», в 2008-м — стала лауреатом Чеховской премии.

Также в июле 2019 года ей присвоили звание «Почетный гражданин города Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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