Чиновники посоветовали, какие улицы в Саратове надо чистить в первую очередь
Чиновники правительства Саратовской области проверили, как убирают улицы от наледи.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ региона, соответствующее поручение дал губернатор Валерий Радаев.
На улицы отправились зампред правительства Василий Разделкин, министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев, представители министерства транспорта и дорожного хозяйства, а также администрации Саратова.
Особое внимание было рекомендовано обратить на уборку сквера на Рахова, сквере железнодорожников на Астраханской, сквера на 2-й Садовой, а также набережной космонавтов, подъезд к Парку Победы и участок рядом с ФОК «Юбилейный».
- На сегодняшний день порядка 200 единиц техники и 400 дворников, а также специалисты привлеченных служб по благоустройству осуществляют уборку улиц города. Управляющие компании занимаются очисткой тротуаров на территориях, закрепленных за ними. Особое внимание уделяется подходам к подъездам, магистральным улицам, скверам, бульварам, социальным объектам (детским садам, школам), территориям у объектов торговли, поскольку из-за большого скопления автотранспорта затруднена уборка парковочных карманов, – отметил Разделкин.
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ИСТОЧНИК KP.RU