Улицы Саратова от наледи чистят 230 рабочих
За сутки высыпано 267 тонн песка и соли
Изменить размер текста:
В Саратове на уборку улиц от наледи выведены более 230 человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, также работают 186 единиц спецтехники.
Уборка улиц ведется во всех районах силами МБУ «Дорстрой» и «Служба благоустройства города».
За сутки на дороги было высыпано 267 тонн песка и соли, а также 170 тонн реагентов.
Напомним, ранее жители города высказали возмущение обледеневшими тротуарами.
ИСТОЧНИК KP.RU