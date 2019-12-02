Улицы Саратова от наледи чистят 230 рабочих

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-02T11:45:52+03:00

За сутки высыпано 267 тонн песка и соли

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В Саратове на уборку улиц от наледи выведены более 230 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, также работают 186 единиц спецтехники.

Уборка улиц ведется во всех районах силами МБУ «Дорстрой» и «Служба благоустройства города».

За сутки на дороги было высыпано 267 тонн песка и соли, а также 170 тонн реагентов.

Напомним, ранее жители города высказали возмущение обледеневшими тротуарами.

ИСТОЧНИК KP.RU