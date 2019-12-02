Дороги Саратова покрыты льдом: многочисленные аварии заблокировали движение
Гололедица и неаккуратность водителей сегодня, 2 декабря, стали причиной многочисленных аварий на дорогах Саратова.
Наиболее тяжело складывается ситуация в Ленинском районе. Из-за аварий на кольце НИИ затруднен как выезд, так и въезд в район. Сейчас движение перегородили фура и два автомобиля.
ДТП на кольце НИИ
Утром под мостом на 3-ю Дачную столкнулись автобус №53 и легковушка.
Кроме того, на пересечении улиц Астраханская и Зарубина на трамвайных путях столкнувшиеся машины парализовали движение трамваев №№3 и 11.
Пешеходам также приходится непросто. Корреспонденты «КП-Саратов» убедились в сильной гололедице. Большинство тротуаров покрыты льдом, что может привести к травмам при падении.
Пешеходы передвигаются с трудомФото: Екатерина Семенова
ИСТОЧНИК KP.RU