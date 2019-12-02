2019-12-02T08:51:17+03:00
Происшествия

Дороги Саратова покрыты льдом: многочисленные аварии заблокировали движение

Пешеходы с трудом передвигаются по тротуарам
Екатерина Семенова
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Тротуары Саратова обледенелиТротуары Саратова обледенелиФото: Екатерина Семенова
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Гололедица и неаккуратность водителей сегодня, 2 декабря, стали причиной многочисленных аварий на дорогах Саратова.

Наиболее тяжело складывается ситуация в Ленинском районе. Из-за аварий на кольце НИИ затруднен как выезд, так и въезд в район. Сейчас движение перегородили фура и два автомобиля.

ДТП на кольце НИИ

ДТП на кольце НИИ

Утром под мостом на 3-ю Дачную столкнулись автобус №53 и легковушка.

Кроме того, на пересечении улиц Астраханская и Зарубина на трамвайных путях столкнувшиеся машины парализовали движение трамваев №№3 и 11.

Пешеходам также приходится непросто. Корреспонденты «КП-Саратов» убедились в сильной гололедице. Большинство тротуаров покрыты льдом, что может привести к травмам при падении.

Пешеходы передвигаются с трудом Фото: Екатерина Семенова

Пешеходы передвигаются с трудомФото: Екатерина Семенова

ИСТОЧНИК KP.RU

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