Саратовцы могут круглосуточно жаловаться на обледеневшие тротуары
Работают горячие линии дежурных ЕДДС
В Саратове вновь ожидается гололедицаФото: Екатерина Семенова
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В Саратове работают горячие линии дежурных ЕДДС.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на них принимают заявки от населения, в том числе, по гололедице.
Звонки будут приниматься круглосуточно.
Напомним, завтра в Саратове вновь ожидается гололедица.
- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;
- Волжский район 659-695;
- Заводской район 659-871;
- Кировский район 659-872;
- Ленинский район 659-873;
- Октябрьский район 659-874;
- Фрунзенский район 659-876.
ИСТОЧНИК KP.RU