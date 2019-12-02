Саратовцы могут круглосуточно жаловаться на обледеневшие тротуары

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-02T15:47:19+03:00

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В Саратове работают горячие линии дежурных ЕДДС.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на них принимают заявки от населения, в том числе, по гололедице.

Звонки будут приниматься круглосуточно.

Напомним, завтра в Саратове вновь ожидается гололедица.

- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;

- Волжский район 659-695;

- Заводской район 659-871;

- Кировский район 659-872;

- Ленинский район 659-873;

- Октябрьский район 659-874;

- Фрунзенский район 659-876.

ИСТОЧНИК KP.RU