Поиски Артура Шмыглева в Самойловском районе идут четвертые сутки

СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-25T09:54:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области четвертые сутки ведутся поиски Артура Шмыглева.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», задачами на сегодня являются осмотр дороги, ведущей к селу, а также прочесывание близлежащих полей и лесополосы.

По данным на восемь утра, на месте работают 42 волонтера, 17 спасателей, а также сотрудники полиции, следователи СУ СКР региона.

С воздуха местность осматривают беспилотники.

ИСТОЧНИК KP.RU