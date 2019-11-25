Поиски Артура Шмыглева в Самойловском районе идут четвертые сутки
Задействованы беспилотники
Изменить размер текста:
В Саратовской области четвертые сутки ведутся поиски Артура Шмыглева.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», задачами на сегодня являются осмотр дороги, ведущей к селу, а также прочесывание близлежащих полей и лесополосы.
По данным на восемь утра, на месте работают 42 волонтера, 17 спасателей, а также сотрудники полиции, следователи СУ СКР региона.
С воздуха местность осматривают беспилотники.
ИСТОЧНИК KP.RU