2019-11-24T11:19:05+03:00
Происшествия

Третий день идут поиски 12-летнего Артура Шмыглева в Саратовской области

Ребенок не вернулся домой с прогулки
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Самойловском районе Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего ребенка.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», Артур Шмыглев исчез 21 ноября после прогулки. Мальчик гулял с друзьями на улице села Песчанка, но не вернулся домой.

Были организованы выезды спасателей, полиции, волонтеров отряда «Лиза Алерт» и добровольцев. Привлечены кинологи и владельцы беспилотников для осмотра местности.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Прочесывается территория, осматриваются как жилые дома, так и заброшенные строения, а также водоемы. Была прочесана местность радиусом около 130 км.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Семья ребенка считается благополучной.

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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