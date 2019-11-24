Третий день идут поиски 12-летнего Артура Шмыглева в Саратовской области

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-24T11:19:05+03:00

Ребенок не вернулся домой с прогулки

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В Самойловском районе Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего ребенка.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», Артур Шмыглев исчез 21 ноября после прогулки. Мальчик гулял с друзьями на улице села Песчанка, но не вернулся домой.

Были организованы выезды спасателей, полиции, волонтеров отряда «Лиза Алерт» и добровольцев. Привлечены кинологи и владельцы беспилотников для осмотра местности.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Прочесывается территория, осматриваются как жилые дома, так и заброшенные строения, а также водоемы. Была прочесана местность радиусом около 130 км.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Семья ребенка считается благополучной.

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU