Третий день идут поиски 12-летнего Артура Шмыглева в Саратовской области
В Самойловском районе Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего ребенка.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», Артур Шмыглев исчез 21 ноября после прогулки. Мальчик гулял с друзьями на улице села Песчанка, но не вернулся домой.
Были организованы выезды спасателей, полиции, волонтеров отряда «Лиза Алерт» и добровольцев. Привлечены кинологи и владельцы беспилотников для осмотра местности.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Прочесывается территория, осматриваются как жилые дома, так и заброшенные строения, а также водоемы. Была прочесана местность радиусом около 130 км.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Семья ребенка считается благополучной.
По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU