Умер пострадавший при обрушении дома в поселке Пробуждение
Мужчина скончался в больнице
Изменить размер текста:
Скончался мужчина, пострадавший при обрушении дома в поселке Пробуждение под Энгельсом.
Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве, мужчина умер в больнице Энгельса 18 ноября, куда был госпитализирован с тяжелыми сочетанными травмами.
Напомним, ЧП в Пробуждении случилось утром 17 ноября. Семья вернулась домой, включила свет и в это время раздался хлопок, который привел к обрушению дома. Были госпитализированы женщина 26 лет, мужчины 30 и 53 лет, а также полуторагодовалый ребенок. Все оставшиеся пострадавшие также находятся в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU