2019-11-19T10:44:11+03:00
Происшествия

Умер пострадавший при обрушении дома в поселке Пробуждение

Мужчина скончался в больнице
Екатерина Семенова
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Скончался мужчина, пострадавший при обрушении дома в поселке Пробуждение под Энгельсом.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве, мужчина умер в больнице Энгельса 18 ноября, куда был госпитализирован с тяжелыми сочетанными травмами.

Напомним, ЧП в Пробуждении случилось утром 17 ноября. Семья вернулась домой, включила свет и в это время раздался хлопок, который привел к обрушению дома. Были госпитализированы женщина 26 лет, мужчины 30 и 53 лет, а также полуторагодовалый ребенок. Все оставшиеся пострадавшие также находятся в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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