Один из пострадавших при обрушении дома в Пробуждении находятся в тяжелом состоянии
Разбор завалов продолжается
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Пострадавшие при обрушении дома в поселке Пробуждение Энгельсского района находятся в больнице.
Состояние пациентов от среднего до тяжелого, сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения.
Три человека: 30-летний мужчина, 26-летняя женщина и их 1,5 годовалый ребенок были госпитализированы в Ожоговый центр в Саратове. Четвертый пострадавший – 55-летний мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в Энгельсскую клиническую больницу.
Работы по разбору завалов продолжаются до сих пор.
ИСТОЧНИК KP.RU