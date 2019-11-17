2019-11-17T13:32:29+03:00
Происшествия

Один из пострадавших при обрушении дома в Пробуждении находятся в тяжелом состоянии

Разбор завалов продолжается
Екатерина Семенова
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Пострадавшие при обрушении дома в поселке Пробуждение Энгельсского района находятся в больнице.

Состояние пациентов от среднего до тяжелого, сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения.

Три человека: 30-летний мужчина, 26-летняя женщина и их 1,5 годовалый ребенок были госпитализированы в Ожоговый центр в Саратове. Четвертый пострадавший – 55-летний мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в Энгельсскую клиническую больницу.

Работы по разбору завалов продолжаются до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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