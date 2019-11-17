Начат разбор завалов рухнувшего дома под Энгельсом

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-17T11:17:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники администрации Энгельсского района выехали на место взрыва газа в поселке Пробуждение.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе, сейчас на месте работает Сергей Жуков, начальник Управления ГО и ЧС администрации. Силами ГУ МЧС создан оперативный штаб.

Фото администрации Энгельсского района

Напомним, около восьми утра поступил сигнал об обрушении строения на улице Эльтонская, 40. По предварительной версии, мог взорваться бытовой газ. Госпитализированы четыре человека, включая 1,5-годовалого ребенка.

Фото администрации Энгельсского района

Спасатели и кинологи обследовали место обрушения, больше пострадавших не нашли. Сейчас ведется разбор завалов, для чего привлечена спецтехника.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Примечательно, что такого адреса – Эльтонская, 40 – не существует. В этом месте находятся нежилые здания и склады. По словам местных жителей, обрушившееся строение также является формально нежилым и было просто переделано из склада под жилье.

Фото администрации Энгельсского района

ИСТОЧНИК KP.RU