В Саратове следователя уволили из-за двойного гражданства, а прокурора — за стрельбу из автомата
В городе уволили следователя Ленинского отдела Саратова СУ СКР по Саратовской области Оганеса Арустамяна. Об этом сообщило ИА «Взгляд-инфо».
Выяснилось, что у него есть двойное гражданство, что недопустимо согласно федеральному закону для лиц, которые работают в Следственном комитете.
Мужчина решил скрыть этот факт. В СКР Арустамян работал более года.
В пресс-службе прокуратуры Саратовской области заявили об увольнении в том же районе Саратова прокурора Георгия Джиоева.
- Работником прокуратуры Ленинского района подан рапорт об увольнении из органов прокуратуры, который удовлетворен, — сообщили в облпрокуратуре на запрос ИА «Свободные новости».
Ранее стало известно, что по случаю стрельбы на проспекте Кирова из автоматического оружия надзорным органом проводится проверка. Сообщалось, что к инциденту мог быть причастен работник прокуратуры. Дело взял на контроль областной прокурор Филипенко.
В полиции уточнили, что автомат был пугачем — стрелять не мог, «только воспроизводил светошумовые эффекты».
ИСТОЧНИК KP.RU