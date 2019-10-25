В Саратове следователя уволили из-за двойного гражданства, а прокурора — за стрельбу из автомата

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-25T12:11:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе уволили следователя Ленинского отдела Саратова СУ СКР по Саратовской области Оганеса Арустамяна. Об этом сообщило ИА «Взгляд-инфо».

Выяснилось, что у него есть двойное гражданство, что недопустимо согласно федеральному закону для лиц, которые работают в Следственном комитете.

Мужчина решил скрыть этот факт. В СКР Арустамян работал более года.

В пресс-службе прокуратуры Саратовской области заявили об увольнении в том же районе Саратова прокурора Георгия Джиоева.

- Работником прокуратуры Ленинского района подан рапорт об увольнении из органов прокуратуры, который удовлетворен, — сообщили в облпрокуратуре на запрос ИА «Свободные новости».

Ранее стало известно, что по случаю стрельбы на проспекте Кирова из автоматического оружия надзорным органом проводится проверка. Сообщалось, что к инциденту мог быть причастен работник прокуратуры. Дело взял на контроль областной прокурор Филипенко.

В полиции уточнили, что автомат был пугачем — стрелять не мог, «только воспроизводил светошумовые эффекты».

ИСТОЧНИК KP.RU