2019-10-20T11:08:40+03:00
Происшествия

В полиции Саратова заявили, что стрельба в центре города велась из пугача

У задержанного по подозрению в стрельбе мужчины изъяли муляж огнестрельного оружия
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Задержан мужчина, начавший стрельбу в центре Саратова.

Напомним, в центре города, на пешеходной зоне по улице Волжская ночью 19 октября неизвестные открыли стрельбу из оружия.

Как сообщили в УМВД Саратова, в ходе проведения проверки по факту обнаружения гильз на улице Волжская задержан 23-летний мужчина.

- У него изъят предмет, похожий на боевое оружие. Также установлено, что данный предмет является устройством, предназначенным исключительно для производства светошумовых эффектов. Проверка продолжается, по ее итогам будет принято процессуальное решение, — отметили в городской полиции.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко также поручил организовать проверку по факту стрельбы на улице Волжская. По некоторым данным, к пальбе мог быть причастен работник прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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