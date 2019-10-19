Прокурор области проверит причастность своего сотрудника к стрельбе в центре Саратова
Сергей Филипенко поручил организовать проверку
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Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил организовать проверку по факту стрельбы на улице Волжская.
- В ночь с 18 на 19 октября в ходе конфликта между группой лиц кто-то произвел в воздух очередь из автоматического оружия. По сообщениям очевидцев, в компании мог находиться работник одной из районных прокуратур, — рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Во время проверки будут установлены все обстоятельства ЧП, в том числе причастность сотрудника прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU