В центре Саратова хулиганы стреляли из оружия

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-19T16:13:12+03:00

Предположительно, кто-то начал стрелять в воздух из-за конфликта двух компаний

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В центре Саратова, на пешеходной зоне по улице Волжская, сегодня ночью, 19 октября, неизвестные стреляли из оружия.

Как стало известно «КП-Саратов», предположительно, кто-то начал стрелять в воздух из-за конфликта двух компаний.

В соцсетях, однако, очевидцы отмечают, что перед началом выстрелов никто не дрался, была тишина.

В УМВД России по городу «КП-Саратов» сообщили, что уточнят данную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU