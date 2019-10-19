В центре Саратова хулиганы стреляли из оружия
Предположительно, кто-то начал стрелять в воздух из-за конфликта двух компаний
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В центре Саратова, на пешеходной зоне по улице Волжская, сегодня ночью, 19 октября, неизвестные стреляли из оружия.
Как стало известно «КП-Саратов», предположительно, кто-то начал стрелять в воздух из-за конфликта двух компаний.
В соцсетях, однако, очевидцы отмечают, что перед началом выстрелов никто не дрался, была тишина.
В УМВД России по городу «КП-Саратов» сообщили, что уточнят данную информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU