Появился сюжет программы «Человек и закон» об убийстве Лизы Киселёвой

СЕГОДНЯ 11:14 2019-10-19T11:14:58+03:00

В нем рассказали о самосуде над Михаилом Туватиным, который хотели учинить саратовцы

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На федеральном канале вышла программа «Человек и закон», сюжет которой был посвящен убийству девятилетней девочки в Саратове Лизы Киселёвой.

- Ей было девять, и она просто шла в школу. На нее напали и убили. К сожалению, в этом мире такое случается. Вокруг нас живет еще много «якобы человеков», но саратовская трагедия стала по-своему переломной. Люди вышли на митинги, требуя смертной казни для убийцы. Понять их можно, но как быть с законом? Менять, или как в Америке — отдать на откуп регионам? Там ведь во многих штатах смертная казнь разрешена. Нет у меня ответа, слишком сложный вопрос. Слишком, — сказал ведущий программы Алексей Пиманов.

В сюжете рассказали о самосуде над Михаилом Туватиным, который хотели учинить саратовцы. Аналогичные случаи, когда жители пытались сами расправиться с подозреваемыми, произошли в Красноярске и Архангельске.

- Главной опасностью, которая влечет за собой подобное поведение людей, находящихся на месте происшествия, это невосполнимая утрата доказательств, — сказала старший помощник руководителя СУ СКР по Саратовской области Надежда Волошина.

Напомним, убийство Лизы произошло 9 октября. Ребенок вышел утром в школу, но до нее не дошел. Девочку искали два дня и ночью 11 октября нашли ее тело в одном из гаражей за домами по улице Высокая.

По подозрению в преступлении задержали 35-летнего рецидивиста Михаила Туватина, который признался следователям в преступлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU