2019-10-16T00:04:52+03:00
Общество

Следствие по убийству Лизы Киселевой готовится предъявить обвинение Михаилу Туватину

Александр Уриевский
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Елизавета КиселеваЕлизавета Киселева
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Предварительные результаты некоторых экспертиз по делу об убийстве Елизаветы Киселевой уже известны. Об этом «КП-Саратов» рассказал старший следователь-криминалист СУ СКР по Саратовской области полковник Дмитрий Нестеренко.

В ходе интервью по случаю 65-летия службы криминалистки, корреспондент «Комсомолки» поинтересовался у Нестеренко сроками подготовки всех экспертиз по резонансному делу об убийстве 9-летней Лизы Киселевой.

- Они идут в ускоренном режиме. Дело в том, что законодательно УПК сроки экспертиз не оговаривает. Но при этом есть ведомственные нормативные документы – Минздрава РФ, МВД, Минюста. В частности, если брать судебно-медицинскую экспертизу, или иные, сроки варьируются от 10 дней до месяца. Конечно же, когда происходят такие резонансные преступления, то экспертизы делаются в первую очередь. Я вас заверяю, что в этом случае они будут сделаны в наикратчайшие сроки, которые исчисляются днями.

Предварительные результаты некоторых экспертиз нам уже известны, - заявил полковник Нестеренко.

Еще часть экспертиз – в стадии подготовки официальных результатов.

Напомним, Михаил Туватин, который признался в убийстве девочки, до сих пор находится в статусе подозреваемого. По данным «КП-Саратов», обвинение ему будет предъявлено до понедельника, 21 октября.

Михаил Туватин

Михаил Туватин

Полностью интервью со старшим следователем-криминалистом СУ СКР по Саратовской области полковником Дмитрием Нестеренко читайте на сайте «КП-Саратов» днем 16 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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