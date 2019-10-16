Как работают следователи-криминалисты

Российской службе криминалистики исполняется 65 лет. Решение о подготовке следователей криминалистов в СССР было принято 19 октября 1954 года.

В преддверии профессионального праздника «Комсомолка» побеседовала со старшим следователем-криминалистом СУ СКР Саратовской области полковником Дмитрием Нестеренко.

В прокуратуру герой публикации пришел в 1986 году, после окончания Саратовского юридического института. Начинал работать в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области. После переезда в 1994 году в Саратов трудился в областной прокуратуре и затем - в Следственном комитете.

- Чем следователи криминалисты отличаются от других следователей?

- Следователи-криминалисты выполняют аналитическую работу, оказывают коллегам организационную, практическую и методическую помощь по особо сложным и важным уголовным делам, назначают различные экспертизы. Работают в составе группы по всем тяжким преступлениям (убийства, изнасилования и т.д.) в независимости от того, раскрыты они или нет.

Мы работаем на всех стадиях - и на допросах, и на очных ставках, осмотрах места происшествия, в следственных экспериментах, готовим материал для экспертиз. Следователю нужно описать место преступления, собрать улики, провести допросы. И тут приходят на помощь эксперты-криминалисты.

С помощью нашей криминалистической техники мы находим невидимые на первый взгляд или невооруженным глазом следы, которые помогают установить реальную картину преступления и указать на преступника. В большинстве случаев именно криминалисты подтверждают причастность или непричастность человека к преступлению.

Полковник Дмитрий Нестеренко за годы службы повидал многоеФото: Александр Уриевский

- С 90-х годов, когда вы начинали, как поменялась картина преступлений в регионе?

- Бытовая преступность со времени 90-х годов практически не изменилась. Все то, что случается в семьях, между знакомыми и родственниками, очень часто в состоянии опьянения.

Того количества жестоких преступлений, которые совершались в 90-х с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств, сегодня точно нет. В этом отношении ситуация очень сильно поменялась. Этому способствовало изменение экономической и политической ситуации в стране. Такие преступления теперь не находят для себя той почвы, на которой они могли рождаться в таких количествах. Сказать, что совсем такого нет, не могу, но то, сколько минировалось в 90-х годах, это ни в какое сравнение не идет с сегодняшним днем. Мне уже тяжело вспоминать всю эту постоянную стрельбу из автоматов, подрывы - это было достаточно регулярным явлением.

Конечно, с середины 90-х годов криминалистами значительно больше используется высокотехнологичных приборов, которых раньше не было. Современная техника развивается, и мы не стоим в стороне.

- Иногда в СМИ появляются перечни изъятого следователями при обысках. Часто набор вещей кажется случайным и даже смешным. Как это объяснить?

- Находясь на месте происшествия, мы моделируем, что произошло. Исходя из этого изымаются вещи и предметы. В массе всего изъятого могут оказаться те предметы, которые не будут иметь отношения к делу, но лучше изъять больше, чем, если что-то не увидим, вещь позднее будет уничтожена естественным путем или намеренно.

- Не можем не задать вопрос - каковы сроки подготовки всех экспертиз по резонансному делу об убийстве девятилетней Лизы Киселёвой?

- Они идут в ускоренном режиме. Дело в том, что законодательно УПК сроки экспертиз не оговаривает. Но при этом есть ведомственные нормативные документы — Минздрава РФ, МВД, Минюста. В частности, если брать судебно-медицинскую экспертизу, или иные, сроки варьируются от десяти дней до месяца. Конечно же, когда происходят такие резонансные преступления, то экспертизы делаются в первую очередь. Я вас заверяю, что в этом случае они будут сделаны в наикратчайшие сроки, которые исчисляются днями.

Предварительные результаты некоторых экспертиз нам уже известны.

- В Вольске недавно нашли тело избитого мужчины у кладбища. Через четыре дня задержали двух сотрудников полиции, которые признались в избиении. Как? Говорят, это заслуга криминалистов.

- Допросы, сопоставление данных, получение информации от сотовых операторов, экспертизы. На теле погибшего была одежда? Если до нее дотрагивались преступники, остались следы, начиная от остатков горючесмазочных до биологических материалов. Если вокруг не видно явных следов, это не значит, что их нет. А еще есть камеры видеофиксации, видеорегистраторов и т.д. Отсутствие следов на месте преступления - это возможно только в теории.

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- Для понимания, в чем заключается ваша работа, приведите пример, казалось бы, безнадежных дел.

- В Марксовском районе произошло преступление - изнасилование. Пришкольный участок, на окраине города возле посадок, ни свидетелей, ни камер. Город маленький, все на виду, но раскрыть долго не могли. Выехали туда, провели повторный осмотр, уже третий. Нашли расческу в стороне от самого места преступления. В принципе, всякого мусора вокруг было достаточно, чтобы лаборатории завалить работой. Но, кроме тактики и методики работы криминалиста, существует понятие разумности. Из найденного на расческе волоса выделили генотип и в конце концов вычислили подозреваемого, который ее уронил при подходе к месту преступления. Это был тот мостик, который привел к нему, а уже дальнейшие следственные действия, проверка алиби, оперативная работа привели к тому, что он признался в преступлении, и дальнейшие экспертизы подтвердили наличие биологических следов жертвы на одежде насильника.

Другой случай.

В Пугачеве произошло убийство стершеклассницы, сопряженное с изнасилованием. Ужасное преступление… Весь город всколыхнуло.

При осмотре тела в морге, обратили внимание, что на спине, ближе к боку, округлые следы с неровными краями. Эксперт, который был на месте преступления, рассказал, что там поверхность была усыпана пробками и крышками от бутылок. И этот отпечаток, судя по всему, остался от бутылочной крышки.

Мы не подвергали сомнению его знания и опыт, тем не менее, сделали все возможное, чтобы след сохранить. Сфотографировали, сделали слепки и т.д. У нас сразу было подозрение, что это не просто отпечаток от крышки.

Преступник был выявлен не следственным путем. Но после того, как была назначена экспертиза, со 100% вероятностью удалось подтвердить –след на теле был оставлен зубами этого конкретного человека. Это стало потом одним из мощных доказательств обвинения в суде. Такие экспертизы тоже делают, ничего неординарного в этом нет. В старых детективных фильмах были сцены, когда устанавливали преступника по следам зубов на яблоке или плитке шоколада.

Нескромный вопрос – а почему вы не ушли на пенсию, ведь вам уже можно?

Выйти на пенсию мне было можно еще лет десять назад. Но мне интересно, мне нравится моя работа. Для меня еще есть много интересного, кроме того, чтобы сидеть на пенсии дома перед телевизором.