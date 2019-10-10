СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-10T13:33:57+03:00

Александр Стрелюхин на экономическом форуме рассказал о развитии Саратовской агломерации Фото: Александр Уриевский

Вице-губернатор — председатель правительства области напомнил о строительстве третьего моста через Волгу в Саратове

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На Втором Саратовском экономическом форуме сегодня, 10 октября, выступил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин. Он рассказал о развитии Саратовской агломерации и предстоящих проектах региона и отметил, что нужно придать высокую динамику экономики Саратовской агломерации, привлечь инвестиционные потоки и дополнительное федеральное финансирование.

- На территории Саратовской агломерации проживает большая часть населения области — 1,2 млн человек. Мы должны предоставить им высокопроизводительные рабочие места, современные объекты инфраструктуры, совершенно иной уровень дохода, — сказал Стрелюхин.

Он заявил, что в регионе планируется строительство третьего моста через Волгу. Это стало возможно только благодаря участию в этом проекте Вячеслава Володина.

Второй Саратовский экономический форумФото: Александр Уриевский

Новая транспортная артерия, по его словам, позволит разгрузить дорожную сеть Саратова и Энгельса.

- За прошедшие годы нам удалось многое сделать: мы привели в нормативное состояние более 600 км дорог региона, еще свыше 500 — задача по ремонту и строительству — мы ставим себе на будущее.

В комплексе все эти проекты создают основу для формирования мощной транспортной логистической инфраструктуры, что, в свою очередь, делает Саратовскую область опорным транспортным узлом международного значения, — подчеркнул председатель правительства региона.

Стрелюхин также в своей речи назвал Саратовскую область крупнейшим в России центром электронной промышленности.

Напомним, форум проходит 10-11 октября в парке «Россия — моя история» на Шелковичной, 17.

В этом году он посвящен реализации нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным.

За два дня во II Саратовском экономическом форуме планируется участие порядка 1 тыс. человек: представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти, промышленных предприятий, бизнесменов и т. д.

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ИСТОЧНИК KP.RU