2019-08-13T16:17:23+03:00
Общество

Начато проектирование третьего моста через Волгу

В правительстве обсудили инвестпроекты
Александр Уриевский
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..Фото: Екатерина Семенова
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Трасса «Меридиан» пройдет через 15 районов Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на Совете по инвестициям при правительстве области было озвучено, что строительные работы принесут в казну около 1,3 млрд рублей.

При этом для строительства трассы, которая соединит Шанхай и Гамбург, на территории области выкуплено пока 70% земельных участков.

Также было заявлено, что в регионе в порядок будут приведены около 300 км дорог, а на следующий год — еще 500 км.

Начато проектирование третьего моста через Волгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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