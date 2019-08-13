Начато проектирование третьего моста через Волгу
В правительстве обсудили инвестпроекты
.Фото: Екатерина Семенова
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Трасса «Меридиан» пройдет через 15 районов Саратовской области.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на Совете по инвестициям при правительстве области было озвучено, что строительные работы принесут в казну около 1,3 млрд рублей.
При этом для строительства трассы, которая соединит Шанхай и Гамбург, на территории области выкуплено пока 70% земельных участков.
Также было заявлено, что в регионе в порядок будут приведены около 300 км дорог, а на следующий год — еще 500 км.
Начато проектирование третьего моста через Волгу.
ИСТОЧНИК KP.RU