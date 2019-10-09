2019-10-09T16:57:23+03:00
Экономика

Александр Стрелюхин объяснил, для чего Саратовской области нужен экономический форум

«Мы должны быть открыты всему миру» — председатель правительства Саратовской области
Александр Уриевский
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Вице-губернатор, председатель правительства саратовской области Александр СтрелюхинВице-губернатор, председатель правительства саратовской области Александр Стрелюхин
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Накануне старта второго экономического форума редактор сайта «КП-Саратов» записал интервью с вице-губернатором — председателем правительства Саратовской области Александром Стрелюхиным. Один из первых вопросов: «Что регион получил по итогам первого экономического форума и что ждать от проведения второго?».

- В рамках прошлого форума мы подписали десятки соглашений, направленных на развитие Саратовской области. Это инвестиционные соглашения, решение вопросов инфраструктуры. Мы видим плоды прошлого форума, надеемся, что и этот пройдет для нас успешно.

С уверенностью можем сказать, что все инвестиционные проекты будут реализованы: несколько — в рамках сотрудничества с РЖД, строительство южного обхода Саратова и соответствующих магистралей в рамках БКД (проект «Безопасные и качественные дороги»), благоустройство города, договора с зарубежными партнерами.

В рамках второго форума, который стартует уже завтра, будет около десятка иностранных делегаций. Причем они не просто приедут посмотреть, они будут со своими идеями. Снова поднимем вопросы развития инфраструктуры, конкретных объектов и целых отраслей экономики региона. К нам приедут делегации Кореи, Ирана, будут представители Германии, Белоруссии, Казахстана. Самая большая делегация в рамках форума — делегация Китая. Мы должны быть максимально открыты всему миру, чтобы использовать передовой опыт, как зарубежный, так и российский. Мы обязаны показать, что у нас есть, на что способны, и где мы можем найти точки соприкосновения, с одной стороны для развития бизнеса, с другой — для создания новых рабочих мест, комфортных условий для проживания людей. Вот для чего проводятся эти форумы, в конечном итоге — улучшение благосостояния жителей. А формы и направления движения — от медицины до экологии, от транспорта до IT-технологий. У нас будет десяток площадок, где все эти темы мы будем обсуждать. Все направлено на то, чтобы привлекать бизнес, и за счет этого развивать Саратовскую область.

Конкретных объектов, которые связаны с итогами форума, очень много. Но на экономическом форуме принимаются системные решения, они нереализуемы в рамках одного года. Это векторы движения, направления. В рамках каждого из них — десятки поднаправлений, от крупных, до небольших проектов и объектов, — рассказал Александр Стрелюхин.

Напомним, II Саратовский экономический форум под девизом «Движение только вперед!» пройдет в Саратове 10-11 октября.

Полную версию интервью с председателем правительства Саратовской области читайте в скором времени на сайте «КП-Саратов».

Александр Стрелюхин о II Саратовском экономическом форуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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