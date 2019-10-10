СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-10T12:34:54+03:00

В Саратове открылся Второй экономический форум Фото: Александр Уриевский

В нем планируется принять участие порядка 1 тыс. человек

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Сегодня, 10 октября, в Саратове в парке «Россия — моя история» начал работу II экономический форум.

Гостей и участников форума поприветствовал губернатор области Валерий Радаев.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития региона, его главные цели — привлечение ведущих российских практиков к обсуждению социально-экономических проблем области, объединение предпринимательского сообщества для развития региона и другое.

В этом году форум «Движение только вперед!» посвящен реализации нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным.

За два дня во II Саратовском экономическом форуме планируется участие порядка 1 тыс. человек: представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти, промышленных предприятий, бизнесменов и т. д.

На мероприятии присутствуют вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, глава Саратова Михаил Исаев, начальник ПривЖД Сергей Альмеев и другие.

В Саратове открылся Второй экономический форумФото: Александр Уриевский

Также участвуют и зарубежные партнеры, например, из Ирана, Казахстана, Кореи, Китая, Германии, Англии, Республики Беларусь, Узбекистана.

За два дня, 9 и 10 октября, пройдет множество дискуссий, конференций, подписаний соглашений, также будут работать тематические площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU