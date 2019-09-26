2019-09-26T14:10:30+03:00
Общество

Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону «Протона» в споре с саратовским Минспорта

Министерство обязано выплатить клубу 5,5 млн рублей
Екатерина Семенова
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26 сентября Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение судов низшей инстанции о выплате министерством молодежной политики и спорта 5,5 млн рублей волейбольному клубу «Протон».

Как стало известно «КП-Саратов», кассационная жалоба Минспорта к клубу не была удовлетворена.

- Решение Арбитражного суда Саратовской области от 18 апреля 2019 года и постановление Двенадцатого Арбитражного апелляционного суда от 2 июля 2019 года по делу А57-22359/2018 оставить без изменений, кассационную жалобу — без удовлетворения, — зачитал определение судья Ринат Вильданов.

Срок обжалования — два месяца.

Теперь Минспорта будет обязано выплатить до 18 октября ВК «Протон» 5,5 млн рублей.

Напомним, ранее Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд отменил решение о возврате «Протоном» министерству 35,2 млн рублей, которые были выплачены клубу в качестве грантов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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