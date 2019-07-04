Налоговая служба подала в Арбитражный суд иск о банкротстве волейбольного «Протона-БАЭС»

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-04T11:36:15+03:00

Руководство клуба уверено, что этого очень ждали в региональном Минспорта

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МРИ ФНС РФ №2 по Саратовской области подала иск в Арбитраж о банкротстве Саратовской региональной общественной физкультурно-спортивная организации «Волейбольный клуб «Протон».

Обанкротить клуб «Протон-БАЭС» налоговая решила на основании задолженности по налогам в сумме 1,855 млн рублей.

Как пояснил «КП-Саратов» руководитель клуба Роман Кукушкин, эти налоги начислены на зарплату нескольких игроков, которая не была выплачена своевременно. Причина для невыплаты зарплат и налогов — отказ министерства молодежной политики и спорта выплатить до конца деньги гранта, который был разыгран еще в начале 2018 года. С тех пор Минспорт не выплатил клубу 5,5 млн рублей — на эту сумму образовалась задолженность по зарплате и отсюда же — невыплата налогов.

- Есть уже решение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 июня, которым подтверждено, что министерство незаконно задержало нам выплату по гранту. Отсюда все долги. Это решение мы обязательно предъявим в суде с налоговой и претензии переадресуем в министерство. Как только решение судов о выплате денег будет саратовскими чиновниками исполнено, все задолженности будут выплачены, — заявил Кукушкин.

Он отметил, что действия Минспорта по затягиванию выплат направлены именно на банкротство организации.

Напомним, 25 июня апелляционная инстанция подтвердила решение Арбитража о незаконности действий министерства молодежной политики и спорта и необходимости рассчитаться по обязательствам, т. е. выплатить 5,5 млн рублей «Протону-БАЭС».

ИСТОЧНИК KP.RU