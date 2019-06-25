2019-06-25T15:09:17+03:00
Спорт

Министерство спорта выплатит «Протону-БАЭС» 5,5 млн рублей долга по гранту

Чиновники проиграли апелляцию в Двенадцатом Арбитражном суде
Александр Уриевский
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Министр спорта и молодежной политики Саратовской области Александр АбросимовМинистр спорта и молодежной политики Саратовской области Александр АбросимовФото: Александр Уриевский
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Апелляционная инстанция в лице судьи Татьяны Борисовой, Татьяны Волковой и Светланы Жаткиной в Двенадцатом Арбитражном апелляционном суде 25 июня оставили без изменений решение о выплате 5,5 млн рублей министерством спорта и молодежной политики волейбольному клубу «Протон — БАЭС». Напомним, решение о том, что чиновники обязаны отдать невыплаченные в рамках гранта средства, было принято арбитражным судом еще 12 апреля.

5 млн 540 200 рублей Минспорт не выплатил команде в рамках бюджетного гранта, который «Протон — БАЭС» выиграла еще в начале 2018 года.

Общая сумма гранта составляла 30 млн рублей, из них выплатили чуть менее 24,5 млн. Остальные деньги ведомство Александра Абросимова платить под разными предлогами отказывалось. После того, как региональные власти заменили «Протон-БАЭС» на другую команду в женской Суперлиге, организация из Балакова подала иск на неоплаченные им 5,5 млн рублей.

По данным «КП-Саратов», в адрес министерства готовится новый иск о компенсации ущерба, который понес волейбольный клуб «Протон — БАЭС» из-за несвоевременной выплаты части гранта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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