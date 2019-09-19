Саратовское министерство спорта проиграло апелляцию по иску на 32,5 млн рублей к волейбольному «Протону»

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-19T10:51:44+03:00

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В Саратове апелляционная инстанция отменила решение 12 арбитражного суда по которому СРО ФСО «Волейбольный клуб «Протон» должен был вернуть министерству молодежной политики и спорта 32,5 млн рублей. Эти деньги были выплачены команде в конце 2017 года в рамках выигранных грантов.

- Суд постановил: решение Арбитражного суда Саратовской области от 15 июля 2019 года по делу № А- А57-27905/2018 отменить, в удовлетворении исковых требований отказать, - озвучили итоги рассмотрения дела в апелляционной инстанции.

Напомним, в конце 2017 года «Протоном-БАЭС» выиграно два гранта — на 14 и 19 млн рублей. Спустя несколько месяцев в министерстве обнаружили, что нарушено условие предоставление грантов - согласно изменениям областного законодательства, которые произошли в ноябре, все участники должны подавать справку из налогового органа не в месяц розыгрыша гранта, а за предыдущий месяц. При этом министр Александр Абросимов был оштрафован по итогам проверки счетной палаты за это нарушение на 10 тыс. рублей

Таким образом, по логике министерства, все саратовские профессиональные команды, которые выиграли гранты, нарушили условие их предоставления (хоккейный «Кристалл», футбольный «Сокол», баскетбольный «Автодор»). Однако иск от минспорта был подан только к «Протону».

В Арбитражном суде в июле текущего года судья Бобунова приняла решение, что несмотря на ошибку министра, возвратить выплаченные на зарплату игроков деньги должен клуб.

Сегодня это решение было отменено.

Постановление апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано министерством в суде Поволжского округа в течении двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU